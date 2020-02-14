Лос-Анджелес, США, , 23:30 — REGNUM Проект фильма по популярной франшизе видеоигр Call of Duty был поставлен на паузу по инициативе издательской компании Activision. Об этом 14 февраля сообщил портал Comicbook.

О судьбе проекта журналистам рассказал режиссёр Стефано Соллима, который должен был снимать картину. Он сообщил: несмотря на то, что для фильма был написан сценарий, на сегодня идея расширения вселенной Call of Duty в область кинематографа не является для компании «приоритетной», и отметил, что проект фильма находится сейчас в подвешенном состоянии.

Ранее режиссёр заявлял, что он чувствует: фильм не должен получиться копией видеоигры.

«То есть, чтобы сделать хороший фильм на основе видеоигры, вы должны изменить структуру. Вы должны игнорировать идею, что они сделали видеоигру. Вам нужно создать что-то совершенно новое и (снять — ИА REGNUM) отличный фильм», — сказал тогда Соллима.

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