Лос-Анджелес, США, , 23:17 — REGNUM В первый день проката в США фильм «Соник в кино» собрал всего около $3 млн. Об этом 14 февраля сообщил портал Deadline.

Издание Screen Rant отмечает, что, таким образом, картина дебютировала хуже, чем кинокомикс «Хищные птицы», который смог собрать за аналогичный период около $4 млн.

С другой стороны, как пишет автор статьи, фильм выступил лучше, чем когда-то «Лего Фильм: Бэтмен» (The Lego Batman Movie) и «Лего. Фильм 2» (The Lego Movie 2: The Second Part). По мнению аналитиков, картина соберёт в США в первые выходные проката от $40 млн до $50 млн.

Стоит отметить, что «Соник в кино» является семейной анимационной комедией с рейтингом PG (в фильме нет «взрослого» контента), в отличие от «Хищных птиц», имеющих рейтинг R (дети допускаются на сеансы только с родителями, которым предлагается хорошо подумать перед тем, как брать их с собой). Такие фильмы (с «детским» рейтингом) традиционно имеют больший кассовый потенциал.

