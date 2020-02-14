Нью-Йорк, США, , 21:28 — REGNUM Компания Netflix выложила в сеть первый тизер четвёртого сезона фантастического сериала «Очень странные дела». Ролик был опубликован 14 февраля на YouTube-канале проекта.

Самым главным моментом видео является его финал. Поклонникам сериала дали понять, что бывший шериф Джим Хоппер (Дэвид Харбор), которого главные герои шоу считают погибшим, жив. Пользователи русскоязычного сегмента сети обратили особое внимание на то, что видео длительностью менее минуты отличается невероятным накалом «антисоветской клюквы».

В нём показаны гротескные советские военнослужащие, охраняющие работающих заключённых, одетых в ватники. Одним из них и является Хоппер, каким-то образом оказавшийся очень далеко от Хоукинса (вымышленный город США). Фанаты отметили, что, судя по всему, создатели сериала и дальше намерены развивать сюжетную тему «злых русских».

Ранее поклонники сериала высказали предположение, что в продолжении «Очень странных дел» у Одиннадцать (Милли Бобби Браун) может появиться «русский» конкурент, также обладающий сверхестественными способностями. На эти мысли их натолкнули комиксы Stranger Things: SIX.

Читайте ранее в этом сюжете: «Очень странные дела 4»: у Одиннадцать появится русский конкурент?