Берлин, , 16:20 — REGNUM В расположенном в 25 километрах от Берлина парке замка Шванте откроется музей скульптур. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

3 мая в парке откроется первая выставка «Скульптура и природа», которая представил 25 работ Ханса Арпа, Ай Вэйвэя, Мартина Крида, Тони Крэгга, Ричарда Серры, Моники Сосновской и других.

Создатели парка, Лоретта Вюртенбергер и Даниель Тюмпель, планируют обновлять экспозицию парка каждые 2 года. Параллельно с выставками в парке, в замке будут проводить различные арт-мероприятия.