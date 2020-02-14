Волгоград, , 15:37 — REGNUM Выставка «Сталинград в судьбе Франции» открылась 14 февраля в генеральном консульстве РФ в городе Страсбург во Франции. На стендах представлена история дореволюционого Царицына, военного Сталинграда и современного Волгограда через призму русско-французских отношений, сообщает пресс-служба Волгоградской гордумы.

Экспозицию подготовили Международный благотворительный фонд «Сталинградская битва» (Волгоград) при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. По словам Генерального консула РФ в Страсбурге Юрия Соловьева, этот выставочный проект является эффективным инструментом народной дипломатии, сближающей народы двух стран. Кроме прошлого Волгограда, на стендах есть рассказы о французских партизанских отрядах «Сталинград», о визитах в город Шарля де Голля и Франсуа Миттерана.

«Наш город и Французская Республика активно сотрудничали ещё в довоенное время. Как депутат городского района, в котором находится знаменитый завод «Красный октябрь», я хорошо знаю квартал «Малая Франция», который до сих пор так называют местные жители. Новую силу в эти связи принесло имя «Сталинград», ведь разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве навсегда разрушил миф о непобедимости гитлеровской армии, а 2 февраля 1943 года стало днём надежды и вдохновения для доблестного французского движения Сопротивления», — сказал председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников.

В 1959 году была подписана первая Хартия дружбы между русским и французским городами, побратимами стали Волгоград и Дижон. В 1984 году Волгоград стал единственным российским городом, удостоенным высшей наградой Франции, Орденом Почётного легиона, в знак уважения перед героическими защитниками города в период Второй мировой войны.