Канны, Франция, , 15:12 — REGNUM Остросюжетный детектив НТВ «Рикошет» будет показан на кинорынке MIPTV, который состоится в Каннах с 30 марта по 2 апреля. Как сообщает PR-отдел телеканала НТВ, сериал включен в престижную конкурсную программу Drama Buyers Summit. Это одно из самых ожидаемых и посещаемых мероприятий рынка, на котором закупщикам контента, сотрудникам телеканалов, продюсерам, журналистам показывают фрагменты наиболее интересных сериалов из разных стран. Всего международной группой экспертов для участия в Drama Buyers Summit было отобрано двенадцать проектов. То, что среди них оказался «Рикошет» свидетельствует о высоком качестве сериала и его универсальности: он интересен и понятен глобальной аудитории.

Кадр из сериала Рикошет предоставлен PR-НТВ

Как отмечает генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, год из года внимание мировых прокатчиков и закупщиков к остросюжетным сериалам НТВ растет, и для «Рикошета» участие в программе Drama Buyers Summit станет удачным стартом на международном рынке.

Генеральный директор компании «Экспоконтен» — официального представителя международных рынков MIP в России, Украине и СНГ — Александра Модестова подтверждает, что в Drama Buyers Summit попадают только наиболее интересные международным байерам проекты, сочетающие коммерческий потенциал, интересную концепцию и высокое качество съёмки. Мероприятие посетит более 450 закупщиков, в том числе представители крупнейших телеканалов и онлайн-платформ. В финале будет назван победитель, но даже участие даст сериалу «Рикошет» высокие шансы завоевать широкую зарубежную аудиторию.

Остросюжетный детектив телеканала НТВ «Рикошет» повествует о «последнем герое» лихих 1990-х в исполнении Александра Устюгова. Спустя двадцать лет он возвращается в родной городок, где тут же оказывается впутанным в интриги представителей криминального мира. В итоге предстоит последний бой, победа в котором позволит ему сделать в своей жизни хоть что-то важное. Сериал произведен на «Киностудии КИТ», входящей в ГПМ КИТ в составе медиахолдинга «Газпром-медиа».