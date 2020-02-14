Барнаул, , 13:51 — REGNUM Известный алтайский арт-критик, куратор культурных проектов Вадим Климов поддерживает предложение российского президента Владимира Путина рассмотреть вопрос о целесообразности реализации программы «Земский работник культуры». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поручение, данное главой государства российскому правительству, он отметил:

«Это фантастически прекрасная идея, как все идеи президента Российской Федерации. Необыкновенно важная инициатива. Это поможет возрождению культуры, которая за последние 20 лет была почти уничтожена. И только благодаря работе комитетов (управлений, министерств) культуры на местах, она сохраняется. Ремонтируют оставшиеся со времен СССР дома культуры. Оптимизируют работу библиотек, ремонтируют старые кинотеатры, переводят их под новые этноформаты.

За 20 лет в сфере культуры, чуть дальше Садового кольца и Невской мили, наступили тяжелые времена. Конечно, инициатива президента изменит ситуацию. Я первый готов откликнуться и влиться в ряды земских культпросветработников. У меня и диплом есть. Эта инициатива поднимет культуру, освободит от нагрузки работников управлений по культуре и станет толчком к сохранению богатой культуры нашей страны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 26 декабря 2019 года, на сайте Кремля 13 февраля 2020 года было опубликовано поручение российскому правительству рассмотреть вопрос о целесообразности реализации программы «Земский работник культуры» по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель».