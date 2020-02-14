Улан-Удэ, , 11:42 — REGNUM Картина «321-я сибирская», посвящённая участию одноимённой стрелковой дивизии в Сталинградском сражении, находится на монтаже в США. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» создатель фильма Солбон Лыгденов.

По его словам, ему приходится работать с американскими коллегами через Интернет, поскольку самого режиссёра в страну не пускают.

«321-я сибирская» выйдет точно в этом 2020 году, но вот на счет дат ничего не могу сказать! Там уже решают опытные в дистрибьюции спецы, тем более прокат будет расширенный», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что фильм выйдет на экраны в День Победы 2018 года. Однако дату пришлось перенести, а осенью 2019 года свою помощь на заключительном этапе предложили американские специалисты.

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