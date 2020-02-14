Лос-Анджелес, США, , 11:31 — REGNUM Харрисон Форд в очередном интервью рассказал журналистам о проекте пятого фильма франшизы «Индиана Джонс». Об этом 14 февраля написал портал Comicbook.

Актёр сообщил, что производство картины начнётся очень скоро, а съёмки с его участием должны будут стартовать ещё до лета 2020 года. Он отметил, что чувствует большую ответственность перед зрителями, к оторым он предпочитает относиться не как к фанатам, а как к клиентам.

«Поклонники» всегда кажутся мне немного странными. Но факт в том, что эти люди поддерживают мой бизнес, и я несу ответственность перед ними за качество услуг, которые я предлагаю», — сказал Форд.

Изначально предполагалось, что «Индиана Джонс 5» выйдет на экраны в мае 2020 года, впоследствии премьеру картины перенесли на 10 июля 2021 года. На сегодня неизвестно, кто ещё снимется в фильме кроме Харрисона Форда.

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