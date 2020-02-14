14 февраля 2020 | Время чтения 1 мин

Ухань, Китай, , 12:06 — REGNUM Художница из Пекина Сию Цао в феврале 2020 г. на своём канале инстаграм @tinyeyescomics опубликовала ироничный комикс о том, как изменилась жизнь простых людей в Китае под влиянием коронавируса. Редакция ИА REGNUM перевела и с разрешения автора публикует комикс для своих читателей.

«С момента распространения коронавируса кажется, что поступают только плохие новости: больше пациентов, больше страха, больше обособленности. Однако есть истории, освещающие эту тьму негатива, даря радость нашим усталым сердцам. Времена, подобные этим, как волшебное стекло, через которое мы видим гораздо более четко сильные и слабые стороны гуманности. Эта эпидемия нарушила общественный порядок, но также она укрепила связи между отдельными людьми, придав значительность простым людям и простым мгновениям, которые мы, как правило, не замечаем в нашей обычной жизни. Если мы можем извлечь какую-то пользу из этой эпидемии, так она — в понимании того, что все мы связаны и зависимы друг от друга», — пишет Сию Цао в своем блоге.

Комикс о коронавирусе в Китае художницы Siyu Cao © Siyu Cao

Комикс о коронавирусе в Китае художницы Siyu Cao © Siyu Cao

Комикс о коронавирусе в Китае художницы Siyu Cao © Siyu Cao

Комикс о коронавирусе в Китае художницы Siyu Cao © Siyu Cao

Комикс о коронавирусе в Китае художницы Siyu Cao © Siyu Cao

Комикс о коронавирусе в Китае художницы Siyu Cao © Siyu Cao

Комикс о коронавирусе в Китае художницы Siyu Cao © Siyu Cao

Комикс о коронавирусе в Китае художницы Siyu Cao © Siyu Cao

Комикс о коронавирусе в Китае художницы Siyu Cao © Siyu Cao

Комикс о коронавирусе в Китае художницы Siyu Cao © Siyu Cao

Добавим, что, по мнению редакции ИА REGNUM, не бывает «простых» или не важных профессий именно по указанной автором комикса причине — мы все взаимосвязаны и зависим друг от друга.

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