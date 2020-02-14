Лос-Анджелес, США, , 10:17 — REGNUM Джеффри Райт, который в предстоящем кинокомиксе «Бэтмен» исполнит роль комиссара Гордона, подразнил поклоников. Он опубликовал 14 февраля на своей странице в Twitter изображение в ответ на публикацию режиссёра Мэтта Ривза.

https://twitter.com/jfreewright/status/1228104190188191744

Райт выложил фотографию прожектора, при помощи которого в комиксах комиссар вызывает супергероя. В описании к снимку он разместил ссылку на пост Мэтта Ривза под названием «тест камеры», в котором кинематографист опубликовал видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена.

https://twitter.com/mattreevesla/status/1228093055103881216

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Мэтт Ривз начал съёмки «Бэтмена» 27 января 2020 года. В фильме кроме Паттинсона также снимутся Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Энди Сёркис и другие известные актёры.

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