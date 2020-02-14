Лос-Анджелес, США, , 08:52 — REGNUM Киностудия Walt Disney начала работу над продолжением фильма «Аладдин», ставшего одним из самых кассовых проектов компании и всей киноиндустрии в 2019 году.

По сообщению американского издания Deadline, которое специализируется на кино и телеиндустрии, над сценарием работаю Джон Гэйтинс («Живая сталь») и Андреа Берлофф («Голос улиц»). Ожидается, что Уилл Смит и Мена Массуд вернутся в актерский состав картины. Главной интригой по поводу фильма остается вопрос: вернется ли Гай Ричи в режиссерское кресло?

Как отмечает американское издание, неизвестно и смысловое содержание предстоящей картины. Ожидается, что она не будет иметь ничего общего с диснеевскими продолжениями главного мультфильма, такими как «Возвращение Джафара».