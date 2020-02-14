Лондон, , 06:16 — REGNUM Певица Билли Айлиш выложила в сеть часть своей песни, которая станет главной композицией в саундтреке предстоящего фильма «Не время умирать» про новые приключения Джеймса Бонда. Она разместила соответствующую публикацию на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B8hr_XzFWI2/

На момент написания это новости пост автора и исполнительницы набрал уже более 2 млн просмотров и 26,6 тыс. комментариев. Премьера 25-го фильма «бондианы» в России состоится 9 апреля 2020 года.

Роль Джеймса Бонда в ней вновь исполнил актёр Дэниэл Крэйг. В качестве режиссёра выступил Кэри Фукунага («Безродные звери», «Джейн эйр», сериал «Маньяк»).

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