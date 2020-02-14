Лос-Анджелес, США, , 05:45 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures работает над проектом фильма о Женщине-пауке (Spider-Woman). Об этом 14 февраля сообщил портал Comicbook.

Источники рассказали изданию, что студия хочет привлечь к этому проекту Мишель Макларен в качестве режиссёра. Роль Джессики Дрю в фильме может исполнить актриса Алисия Викандер.

Мишель Макларен известна зрителям по работе над сериалами «Игра престолов», «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие». В случае, если она заключит cjjndtncnde. obq контракт с Sony, кинокомикс о Женщине-пауке юудет её первой полнометражной картиной.

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