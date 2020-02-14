Лос-Анджелес, США, , 05:35 — REGNUM Режиссёр Роланд Эммерих, снявший такие фильмы, как «Годзилла», «День независимости» и «Мидуэй» объяснил, почему он не снимает кинокомиксы. Об этом 14 февраля сообщил портал Comicbook.

Когда журналисты задали кинематографисту соответствующий вопрос, он дал понять, что это никак не связано с его отношением к комиксам или к идее их экранизации. Он сообщил, что вырос в Германии и почти не видел комиксы, а если и видел, то это были французские комиксы «Астерикс и Обеликс» и подобные им.

При этом режиссёр отметил, что ему нравятся фильмы по комиксам, которые не превращаются в сериал, например такие, как «Джокер», «Логан» или первая часть «Железного человека». Однако ему не интересны картины, в которых супергероев собирают вместе, просто потому что он не рос с этими персонажами и эта идея его не трогает.

Когда Эммериха спросили о том, какой фильм по комиксам был бы ему интересен, он сказал: «Если кто-то снимает кинокомикс, в котором вам действительно что-то рассказывают, как, например, в последнем «Джокере», который действительно говорит о нашем разочаровании в обществе и о том, как мы плохо обращаемся с людьми».

Режиссёр добавил, что «Джокер» стоит достаточно высоко в его личной рейтинге, рядом с картиной «1917», которая, по его мнению, является лучшим фильмом года.

Напомним, Роланд Эммерих также знаком зрителям по работе над такими фантастическими фильмами, как «Универсальный солдат», «Звёздные врата», «Луна-44», «Послезавтра» и «День независимости: Возрождение».

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