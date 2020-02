Лос-Анджелес, США, , 05:13 — REGNUM Авторы петиции, касающейся замены Эмбер Хёрд в предстоящем продолжении кинокомикса «Аквамен», добились своей первой цели — её подписали 300 тыс. человек. Об этом 14 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Издание отмечает, что, судя по всему, при такой скорости в ближайшее время количество подписантов увеличится до 500 тыс. Впрочем, по мнению автора статьи, кинокомпания Warner Bros. не будет обращать особое внимание на этот документ, опубликованный на Change.org.

Даже несмотря на скандал вокруг актрисы и её бывшего мужа, вышедший на новый уровень, поскольку по общему признанию Хёрд «великолепна» в роли Меры — компании трудно будет принять подобное решение.

Ранее в сеть выложили аудиозапись, на которой Эмбер Хёрд признаётся в том, что она применяла физическое насилие по отношению к Джонни Деппу. В этой записи также зафиксировано то, что актриса заявляла бывшему мужу: если он сообщит о том, что она сделала это, ему никто не поверит.

