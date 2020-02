Лос-Анджелес, США, , 04:33 — REGNUM В студии Marvel идёт обсуждение идеи, согласно которой Дэдпул может появиться в фильме «Капитан Марвел 2» киновселенной Marvel как скрулл. Об этом 13 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Инсайдеры передали информацию о том, что в новой картине одним из основных сюжетных направлений станет раскрытие того факта, что за личностями ряда известных супергероев на самом деле скрываются скруллы. В рамках этого направления обсуждается идея о том, что Дэдпул может получить немного экранного времени.

Он может появится в кадре в качестве представителя инопланетной расы (подмена может произойти в «Дэдпул 3») и сразиться с Кэрол Дэнверс, которая в какой-то момент поймёт, кто на самом деле ей противостоит. А ближе к концу фильма, когда угроза скруллов будет устранена, на сцену может выйти настоящий Дэдпул.

Ранее сценаристы фильмов «Дэдпул» Ретт Риз и Пол Верник рассказали журналистам, что третья часть фильма выйдет не под брендами Marvel или Disney, а под торговой маркой 20th Century Studios. Они пояснили, что благодаря этому фильм сможет получить «взрослый» рейтинг.

