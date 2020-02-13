Бристоль, Великобритания, , 23:59 — REGNUM Граффити, автором которого, с большой вероятностью, является всемирно известный уличный художник Бэнкси, появилось на стене здания в британском городе Бристоле. Об этом 13 февраля сообщает издание Independent.

Работа была обнаружена прохожими в 06:20 по местному времени на стене здания в районе Бартон-Хилл на улице Марш-лейн. Рисунок появился в течение ночи.

На глухой серой стене здания изображена тёмной краской девочка, стреляющая вверх из рогатки. Вверху, на траектории её выстрела, расплывается красное пятно, которое, при ближайшем рассмотрении, состоит из множества цветов.

Жители района предполагают, что рисунок был сделан в преддверии 14 февраля, когда празднуется День Святого Валентина. Сам Бэнкси своё авторство этого рисунка до сих пор не подтвердил.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией во Франции предполагаемых похитителей работы уличного художника Бэнкси, которая была украдена в сентябре 2019 года в квартале Бобур в Париже.

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