Лос-Анджелес, США, , 22:16 — REGNUM Searchlight Pictures опубликовала первый трейлер предстоящего фильма «История Дэвида Копперфилда». Ролик был опубликован 13 февраля на YouTube-канале кинокомпании.

В основу картины режиссёра Армандо Ианнуччи лег известный роман Чарльза Диккенса, опубликованный в 1849 и 1850 годах. Главную роль в картине исполнил актёр Дэв Патель, компанию на съёмочной площадке ему составили Хью Лори, Тильда Суинтон, Питер Капальди и Бен Уишоу.

Премьера «История Дэвида Копперфилда» в России состоится 7 мая 2020 года. Известно, что роман Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» является в значительной степени автобиографическим.

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