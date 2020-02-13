Штат Калифорния, США, , 22:05 — REGNUM Актриса Марго Робби, известная по роли Харли Квинн в картины «Хищные птицы» и фильму Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» стала частью актерского состава нового фильма студии New Regency.

По сообщению портала KinoNews, главную роль в предстоящем и пока что безымянном фильме сыграет Кристиан Бейл («Власть»). СМИ ничего не сообщают о содержании картины, но отмечают, что она будет основана на собственных идеях режиссера Дэвида Рассела.

Фильм будет сниматься студией New Regency в сотрудничестве с принадлежащей компании Walt Disney студией 20th Century Studios. Кристиан Бейл уже сотрудничал с режиссером Дэвидом Расселом, в частности в картине «Афера по-американски». Роль принесла Бейлу номинацию на «Оскар».