Лос-Анджелес, США, , 21:50 — REGNUM Проект сиквела фильма ужасов «Проклятие плачущей» находится на ранней стадии реализации. Об этом 13 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Издание пишет, что информацию ему передали проверенные инсайдеры, которые ранее сообщили информацию о фильмах «Аладдин» и «Сокровище нации 3», оказавшуюся правдивой. Они утверждают: кинокомпания Warner Bros. надеется, что Майкл Чавес согласится снимать продолжение хоррора.

Фильм ужасов «Проклятие плачущей» вышел на экраны в апреле 2019 года. При бюджете всего $8 млн картина собрала в США около $54,7 млн, а сумма её общемировых сборов составила $121,6 млн.

