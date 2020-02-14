Тегеран, , 09:45 — REGNUM Иранские и грузинские студенты открыли 10-ю совместную выставку живописи в Тбилиси по случаю 41-й годовщины победы Исламской революции в Иране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA13 февраля.

По сообщению журналистов, на церемонии открытия выставки приняли участие посол и атташе по культуре Ирана, представители Министерства образования и науки, Министерства культуры, спорта и охраны памятников, муниципалитета Тбилиси, а также семьи иранских и грузинских студентов.

В ходе церемонии атташе по культуре Ирана в Тбилиси Хамид Мостафависообщил, что осенью 25 грузинских студентов, изучающих персидский язык, были отправлены в турне по Ирану. Он также заявил, что такое сотрудничество необходимо продолжать и в дальнейшем.

Галерея представляет 150 картин учеников четырех школ, в которых преподается персидский язык, и иранской посольской школы в Тбилиси, школы Фирдоуси. Лучшие 20 работ были награждены.