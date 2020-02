Лос-Анджелес, США, , 21:39 — REGNUM Маколей Калкин, друживший с Майклом Джексоном, заявил в очередном интервью, что покойный певец никогда не позволял себе никаких противозаконных действий по отношению к нему. Об этом сообщил портал We Got This Covered.

«Это правда — он никогда ничего не делал со мной. Я никогда не видел, чтобы он что-то делал», — сказал Калкин, добавив, что когда в СМИ вновь была поднята эта тема, то у него не было никаких причин скрывать какую-либо информацию.

«Если бы мне было о чем говорить, я бы всё выдал. Но нет, я никогда ничего не видел; он никогда ничего не делал», — подчеркнул актёр.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в перезагрузке фильма «Один дома» Маколей Калкин вновь исполнит роль Кевина Маккаллистера. Ожидается, что по сюжету повзрослевший герой откроет фирму, которая будет заниматься установкой систем безопасности.

