Токио, , 19:46 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева станет главным участником ледового шоу для Японии Sailor Moon: Prism On Ice. Об этом 13 февраля сообщил портал The Geekiary.

https://twitter.com/comic_natalie/status/1227823420592672768

Медведева, являющаяся двукратным чемпионом мира и двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года, исполнит роль Усаги Цукино. Шоу пройдёт в японском гроде Йокогама с 5 по 7 июня 2020 года.

Евгения Медведева ранее давала понять, что она является большой любительницей аниме, например, она обсуждала на своих страницах в соцсетях аниме-сериал «Юрий на льду» и другие аниме-шоу. Фигуристка в том числе является поклонницей культового шоу «Сейлор Мун», она уже выступала на льду в образе известной девочки-волшебницы.

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