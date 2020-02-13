Лондон, , 19:31 — REGNUM В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения престижных музыкальных наград от британского журнала New Musical Express. Это старейшая премия в истории популярной музыки, которая впервые была вручена аж в 1953 году.

В 2020 году двух наград удостоилась группа 1975, музыканты получили премию в номинации «Лучшая британская группа» и приз за инновации. Лучшим международным коллективом стали Slipknot. Кантри-поп исполнительница Тейлор Свифт стала лучшим международным артистом.

По информации российского новостного агентства InterMedia, за лучший британский дебют отмечена группа Easy Life, а за международный — певица Clairo, которой всего 21 год. Не обошлось без наград и мега-популярной Билли Айлиш, песня «Bad Guy» стала хитом года. Также отметим, что лучшим живым выступлением был признан концерт группы Foals, а лучшим фестивальным хедлайнером стала рок-группа The Cure.

Награды также вручали в категориях «Лучший фильм», «Лучший сериал», «Лучший музыкальный фильм» и «Лучший клип».