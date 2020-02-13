Москва, , 17:31 — REGNUM 13 февраля галерея КультПроект открыла в Москве выставку Александра Ситникова «Живопись. Объекты.». Она приурочена к 75-летию академика Российской академии художеств. Об этом сообщает официальный сайт пресс-релиз галереи.

Он считается одним из ярких представителей художников-семидесятников, но искусство его необыкновенно современно. Сам он определяет свой стиль как «наивно-иронический» лиризм, но при этом его картины ведут от первоначального восприятия к к глубинам подсознания. Его фантастические картины с терзающими друг друга животными и гибнущими людьми завораживают. В них зритель может увидеть вакханалия зла, страдание, неизбежность гибели добра и красоты.

Искусствовед Александр Якимович: «Александр Ситников — человек сосредоточенный, он из породы тихих интеллектуальных наблюдателей и мыслителей. В этом тихом омуте водятся такие сущности, оттуда показываются такие вопросы, что можно если не напугаться, то сильно напрячься».