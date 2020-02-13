Обнинск, Калужская область, , 17:32 — REGNUM В Обнинске Калужской области открылась экспозиция репродукции картин русских художников на тему «Красота материнства». Традиционно художественная выставка открывает международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча». Об этом 13 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля.

В 2019 году у православного кинофестиваля две ведущие темы: одна посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а вторая носит название «Матушка. Мать. Родина-мать». Президент кинофестиваля «Встреча», монахиня Софья (Ищенко) рассказала собравшимся об истории создания выставочного проекта, о его передвижении по городам Калужской области, а также представила картины. Преподаватели детской школы искусств №1 Обнинска исполнили произведения российских и советских композиторов, а заключительным аккордом концерта стал отрывок из оперы Михаила Глинки «Славься».

Выставку «Красота материнства» можно посетить до 26 февраля в Музее истории города Обнинска.

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