Штат Калифорния, США, , 17:14 — REGNUM Студия Universal передумала снимать с проката триллер «Охота», от которого руководство компании решило отказаться после массовых расстрелов в Огайо, Техасе и Калифорнии летом 2019 года.

По сообщению портала Film.ru, премьера фильма назначена на 13 марта 2020 года. Над созданием картины работали мастера хорроров — продюсеры фильмов «Прочь» и «Судная ночь». Режиссером выступил Крэйг Зобел («Z-значит Захария»).

«Охота» рассказывает историю группы богачей, которые ради развлечения организуют похищение двенадцати человек и заставляют их охотиться друг на друга. Распоясавшихся преступников пытается остановить женщина по имени Кристал.