Москва, , 17:24 — REGNUM Новинки, которые вы сможете увидеть на этой неделе:

«Лед2»

«Они сыграли свадьбу и жили долго и счастливо…» Так обычно заканчиваются сказки. Но бывают и исключения.

Фильм-сиквел полюбившейся российскому зрителю мелодрамы выходит на экраны в День влюбленных, но повествует о гораздо более сложном и глубоком чувстве. Режиссер Жора Крыжовников решил пойти против течения и ступить на хрупкий лед, с самого начала шокировав зрителя совершенно не сказочным поворотом — фигуристка Надя, счастливая жена безумно влюбленного в нее хоккеиста Саши, умирает при родах — последствия травмы все же сказались. Так начинается история отца-одиночки, которому придется пройти через множество испытаний, главное из которых — понять, что разрешить своему ребенку следовать трудному, а порой и опасному Призванию — высшее проявление родительской любви…

«Скандал» (18+)

Как сделать карьеру на телевидении? При помощи ума и таланта — ответит каждый… мужчина. А вот женщинам порой приходит в голову другой, тоже довольно-таки очевидный вариант. Или им на него прозрачно намекают. Если и Большой Босс, и его жаждущие денег и славы подчиненные в коротких юбках готовы играть в эту игру, то возникает грязный секрет Полишинеля, о котором знают все, но не говорят до поры до времени. Когда же непроизносимое произносят вслух, возникает Скандал с большой буквы — весьма калорийная еда для тех же масс-медиа, кстати сказать…

Фильм Джея Роуча основан на реальных событиях — сексуальном скандале с генеральным директором Fox News Роджером Эйлзом, которого женщины-телеведущие обвинили в домогательствах. Картина удостоена премии «Оскар» за лучший грим и прически.

«Только ты» (18+)

Британский режиссер Гарри Вуттлиф рассказывает историю мужчины и женщины, встретившихся случайно и оставшихся вместе навсегда. Их союз вовсе не похож на приторно-сладкие грезы, им придется пройти через разочарования, размолвки и жизненные драмы, чтобы в итоге все равно понять, что в жизни каждого из них по-настоящему имеет значение только любимый человек рядом…

«Невероятная» (18+)

Короткометражная драма итальянского режиссера Луки Гуадельино погружает зрителя в мир искусства и детских воспоминаний. Дочь итальянской художницы, давно живущая в Нью-Йорке писательница Франческа, переживает творческий кризис. Она спонтанно принимает решение вернуться домой, случайно увидев у знакомых картину своей матери. Две творческие женщины давно отдалились друг от друга, у них своя жизнь, свои проблемы, свои душевные раны. Возможно ли вернуться в прошлое, чтобы отыскать оставшееся там тепло, радость и яркие краски и принести их целебную толику с собой в настоящее?

В главной роли оскароносная Джулианна Мур. Эстетика фильма вдохновлена коллекцией одежды модного дома Valentino.

«Джентльмены» (18+)

В Китае, как известно, все жители китайцы, а в Англии даже торговцы «травкой» — настоящие джентльмены. Что совершенно не исключает весьма жестких методов — ведь у настоящих джентльменов под бархатной перчаткой железная рука, твердо сжимающая «ствол» и они никогда не отказываются от войны, если она неизбежна. Даже если это война не за заморские колонии, а всего лишь за доходы с конопляных делянок.

Главную роль в ироническом гангстерском боевике Гая Ричи исполнил блестящий и обаятельный Мэттью МакКонахи.

«Эксперимент «За стеклом» (18+)

Когда заскучавшие по свежей популярности «звезды» внезапно получили приглашения на новое реалити-шоу, они и подумать не могли, что это не просто игра, а «слабому звену» придется покинуть не только шоу, но и этот бренный мир. С каждым этапом испытания становятся все опаснее и изощреннее, но участники, охваченные азартом и тщеславием, не замечают подвоха, пока не становится слишком поздно. Кто из восьмерых завоюет награду — шанс остаться в живых?

Ужастик с классическим сюжетом «игры на выбывание» снял начинающий режиссер Джейсон Уилльям Ли.

«Цвет из иных миров» (16+)

Семья дауншифтеров, покинувшая город в поисках тишины, свежего воздуха и экологически чистой пищи, находит нечто совершенно противоположное. Однажды ночью рядом с фермой, где они обосновались, падает странный метеорит, излучающий розово-фиолетовое сияние. Вскоре камень бесследно исчезает, оставив после себя нечто не вполне материальное, но зловещее. Животные ведут себя странно, растения вырастают до гигантских размеров, а вода в колодце теперь имеет неприятный вкус, но глава семьи упорно закрывает глаза на опасность, которую несет таинственное неземное свечение…

Фантастический ужастик режиссера Ричарда Стэнли создан по мотивам одноименного рассказа классика жанра Говарда Лавкрафта, который считал это произведение своей большой удачей.

«Волшебный лес»

Недавно наступил год мыши по китайскому календарю, и мультфильм норвежского режиссера Расмуса А. Сивертсена может стать хорошим подарком к прошедшему празднику, ведь он о мышах-полевках, обитающих в Волшебном лесу!

В этом лесу живут в мире и согласии самые разные звери, но мыши — самые маленькие и беззащитные из них. Мышиное население в тревоге — в лесу появился хищный лис Марвин, поклявшийся не оставить от бедных грызунов ни ушей, ни хвостиков. Смелый и умный мышонок Мортен решает придумать закон, раз и навсегда запрещающий зверям есть друг друга…

«Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»

И еще один мультфильм норвежских аниматоров — на сей раз Расмус А. Сивертсен выступает в дуэте с Марит Мум Оне.

О чем мечтают пираты? Те, что попроще — о золоте, выпивке и ничегонеделании, а настоящие Зловещие Пиратские Капитаны — о таинственных заколдованных сокровищах, способных наделить небывалой силой и властью. Капитан Саблезуб охотится за волшебным бриллиантом, который, по легенде, каждое полнолуние исполняет одно желание своего владельца. Камень прямо перед его носом успел перехватить смелый и находчивый мальчишка, и тем навлек на себя гнев пирата. Но крепкая дружба и отвага сильнее пиратских козней и волшебных чар…