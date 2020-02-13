Москва, , 17:06 — REGNUM 14 марта Малый театр на сцене на Ордынке представит премьеру спектакля «Физики» по пьесе знаменитого швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта.

По сообщению портала «Театрал», режиссером постановки выступит Алексей Дубровский. Сюжет пьесы Дюрренматта (1961) разворачивается в тихом загородном пансионате, который на деле оказывается дорогой больницей для душевнобольных. Убийство молодой медсестры больницы расследует инспектор полиции Рихард Фос. В ходе расследования инспектор сталкивается с тремя учеными-физиками, которые могли иметь отношение к убийству.

Дюрренматт написал эту загадочную пьесу в период жизни в швейцарском городе Невшатель. В то время его окружали ученые: физики, математики и астрономы, что и повлияло на сюжет.