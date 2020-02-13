Париж, , 17:02 — REGNUM В парижском Лувреоткрылась ретроспектива французского художника-абстракциониста Пьера Сулажа. Она приуроченак 100-летию мастера. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Выставка ключевого художника нефегуративного искусства прослеживает развитие творчества Сулажа с 1946 по настоящее время. В экспозиции представлены работы за 80 лет карьеры автора, из которых последние 40 он пишет исключительно черным цветом.

Пьер Сулаж стал третьим художником после Пабло Пикассо и Марка Шагала, которого Лувр удостоил персональной выставкой при жизни. Напомним, что мастеру 100 лет.

Выставка продлится до 9 марта 2020 года.