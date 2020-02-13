Сеул, , 15:56 — REGNUM На фоне успеха фильма «Паразиты» в Южной Корее разрабатывают туристический маршрут по местам съёмок картин режиссёра Пон Джун Хо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии Сеула и туристической организацией Сеула Seoul Tourism Organization.

По их словам, после маршрута по съёмочным площадкам «Паразитов», будет создан новый комбинированный маршрут по съемочным площадкам таких фильмов, как «Вторжение динозавра» (2006 г.), «Воспоминания об убийстве» (2003 г.), «Окча» (2017 г.) и «Летающие собаки никогда не кусают» (2000 г.).

Известно, что маршрут по площадкам фильма «Паразиты» был опубликован на странице туристической организации Сеула в декабре 2019 года.

В будущем мэрия и туристическая организация Сеула намерены составить маршруты по съёмочным площадкам других известных фильмов.

Напомним, что южнокорейская лента «Паразиты» добилась успеха и всемирной известности после церемонии вручения наград премии «Оскар», на которой картина получила четыре статуэтки.

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