Сеул, , 15:24 — REGNUM Музыкальный продюсер и основатель крупной компании S.M. Entertainment Ли Су Ман выступит с программной речью на крупнейшем в Северной Америке мероприятии South by Southwest (SXSW). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представитель Южной Кореи вошел в список спикеров на ежегодной конференции.

В рамках своего визита в США продюсер Ли Су Ман встретится с оперативным директором Capitol Music Group Мишель Юбелирер.

Напомним, что в феврале 2020 года представитель Южной Кореи вошёл в список влиятельных людей Billboard Impact List, а в январе — в список 500 самых влиятельных деятелей индустрии развлечения по версии американского журнала Variety.

В текущем году мероприятие пройдет с 13 по 22 марта.

South by Southwest — ежегодное мероприятие, включающее в себя ряд музыкальных, кино‑ и медиафестивалей и конференций, проходящее в середине марта в США, в городе Остине, штат Техас. Фестиваль проводится с 1987 года.