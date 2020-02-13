Нью-Йорк, США, , 15:10 — REGNUM Компания Netflix выложила в сеть тизер-трейлер своего нового фэнтезийного сериала «Письмо королю». Ролик был опубликован 12 февраля на YouTube-канале Netflix для Бельгии и Нидерландов.

Сериал снял по одноимённому роману нидерландской писательницы Антонии (Тонке) Драгт, впервые он был опубликован в 1962 году. Сюжет книги рассказывает о мальчике, который должен передать секретное письмо правителю королевства.

В сериале снялись Амир Уилсон и Омид Джалили, ранее участвовавшие в проекте шоу «Тёмные начала», а также Дэвид Уэнэм и Энди Серкис, которые были частью актёрского состава «Властелина колец».

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