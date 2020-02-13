Лос-Анджелес, США, , 14:53 — REGNUM Автор и исполнительница из США Билли Айлиш сообщила, что 14 февраля 2019 года она представит главную песню из саундтрека предстоящего фильма «Не время умирать» про новые приключения Агента 007. Соответствующий анонс она разместила 13 февраля на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B8ey9PclVY8/

«Мой брат и я написали песню для 25-го фильма про Агента 007, который называется «Не время умирать», — написала певица, добавив, что премьера музыкальной композиции состоится «завтра» (14 февраля 2019 года в 16:00 по тихоокеанскому или в 03:00 по московскому времени).

Братом популярной исполнительницы является Финнеас О’Коннелл, также известный как FINNEAS. Билли Айлиш в декабре 2019 года исполнилось 18 лет. Таким образом, она станет самым юным музыкантом, который написал песню для фильмов «бондианы».

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