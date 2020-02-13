Лос-Анджелес, США, , 14:37 — REGNUM Disney планирует снять продолжение фильма «Аладдин», который является игровой адаптацией популярного мультсериала. Об этом 13 февраля сообщил портал Digital Spy.

Отмечается, что Уилл Смит, Мена Масуд и Наоми Скотт — все они хотят вернуться к своим ролям в сиквеле. Что касается режиссёра, то пока не известно, будет ли Гай Ричи заниматься этим проектом.

Сценарий к будущей картине создадут новые писатели, ранее номинированные на «Оскар»: Джон Гэйтинс («Экипаж») и Андреа Берлофф «Голос улиц» (Straight Outta Compton).

Премьера «Аладдина» Гая Ричи состоялась в мае 2019 года. Фильм получил неоднозначные оценки критиков, при этом собрав в мире около $1,05 млрд (при бюджете $183 млн).

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