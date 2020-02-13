Сеул, , 13:04 — REGNUM Почётный профессор Университета Конкук Ким Дон Юн стал кавалером ордена Академических пальм. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей университета.

По их словам, данной награды южнокореец был удостоен за вклад в распространении французской культуры в Южной Корее и обмен знаниями среди франкоязычных академических кругов в Северо-Восточной Азии.

Известно, что профессор Ким Дон Юн получил докторскую степень в Университете Прованса и в течение 26 лет (с 1992 года) преподавал в Университета Конкук на кафедре французской культуры и культурных контентов.

Орден Академических пальм — награда Франции за заслуги в образовании и науке, учреждённая 19 марта 1808 года Наполеоном I. Награда имеет три степени: кавалер, офицер и командор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Корейского национального университета искусств Чхве Чжун Хо стал кавалером ордена Почетного легиона.

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