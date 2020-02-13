Рим, , 09:20 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» стал одним из самых просматриваемых в Италии, сообщает итальянская газета La Repubblica.

По состоянию на 11 февраля, за сутки в прокате лента собрала €156 856, а с момента премьеры — €2 559 976.

Отмечается, что южнокорейская лента вызвала больший интерес у жителей Италии, чем отечественные киноленты, среди которых популярная комедия «Ненавижу лето» (Odio l’estate) Чиро де Каро.

Журналисты акцентируют внимание на том, что фильмы, получившие награду премии «Оскар», как правило, вызывают интерес зрителей, однако популярность «Паразитов» поистине удивительна.

Напомним, что фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен четырех наград премии «Оскар»: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

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Также отмечается, что в ближайшее время на большие экраны Италии также выйдет другой фильм Пон Джун Хо «Воспоминания об убийстве», снятый в 2003 году.

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