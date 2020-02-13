Токио, , 02:01 — REGNUM Режиссёр Тайка Вайтити сообщил журналистам: он не уверен в том, что ему удасться снять игровой фильм на основе манги «Акира» и культового полнометражного одноименого аниме. Об этом 12 февраля сообщил портал Comicbook.

Кинематографист напомнил, что из-за производства фильма «Тор: Любовь и Гром» проект «Акиры» был отложен на два года. Вайтити отметил, что сейчас он порой не знает, что будет делать в последующие два дня, не говоря уже о временном промежутке в два года.

«Я думаю, в конце концов это (съёмки «Акиры» — ИА REGNUM) случится. Я просто не уверен, буду ли я этим заниматься», — сказал Вайтити.

Стоит отметить, что ранее в Голливуде не раз возникали проекты, связанные с выпуском киноадаптации «Акиры». К сожалению, все они в итоге были закрыты.

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