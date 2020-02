Лос-Анджелес, США, , 01:45 — REGNUM Кинокомпания Universal хочет возродить проект ремейка фильма «Невеста Франкенштейна» и желает, чтобы им занялся режиссёр Джон Красински. Об этом 12 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Инсайдеры сообщили изданию, что проект перезагрузки возглавляет известный продюсер Эми Паскаль. Они также отметили, что вместе с Джоном Красински она неспешно пытается переосмыслить классический фильм ужасов 1935 года.

Напомним, ремейк «Невесты Франкенштейна» должен был стать частью «Тёмной вселенной» Universal. Однако после того, как фильм «Мумия» с Томом Крузом, Расселом Кроу и Софией Бутеллой крайне неудачно выступил в прокате США, кинокомпания поставила проект картины на паузу.

