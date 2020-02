Лос-Анджелес, США, , 01:33 — REGNUM Майкл Пенья заявил, что он надеется вернуться к своей роли в третьей части «Человека-муравья». Об этом 13 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Актёр сказал в интервью журналистам, что «было бы здорово», если бы он появился в третьем фильме про этого супергероя. Однако он отметил, что сейчас сложно что-либо сказать о судьбе киновселенной Marvel и её персонажах, особенно в связи с тем, что произошло в фильме «Мстители: Финал».

Напомним, в фильмах про Человека-муравья Майкл Пенья исполнил роль Луиса — бывшего сокамерника Скотта Лэнга (Пол Радд), собравшего команду из своих знакомых. Ожидается, что съёмки третьей части «Человека-муравья» начнутся в 2021 году.

