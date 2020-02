Лос-Анджелес, США, , 01:19 — REGNUM В студии Marvel идут дискуссии по поводу того, чтобы воскресить Таноса в рамках основной временной школы киновселенной. Об этом 13 февраля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что эту информацию ему сообщили два независимых источника. Впрочем, один из них отметил, что пока никакого решения в компании по этому поводу не принято.

По мнению автора статьи, если Marvel действительно думает о возвращении персонажа, то студия должна найти для этого веские причины, иначе фанаты могут предположить, что у неё закончились идеи.

Ранее в сети уже появлялась информация о том, что Танос может вернуться в кинокомиксе «Вечные» в чьих-то воспоминаниях. Стоит отметить, что Безумный Титан фактически уже один раз был воскрешён в фильме «Мстители: Финал».

