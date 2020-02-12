Лос-Анджелес, США, , 23:51 — REGNUM Рик Моранис всё же вернётся к роли учёного Уэйна Залински в новом фильме франшизы «Дорогая, я уменьшил детей». Об этом 12 февраля сообщил портал Deadline.

По имеющейся информации, актёр уже заключил соответствующий контракт. Отмечается, что картина выйдет в широкий кинопрокат, а не будет выпущена исключительно для потокового сервиса Disney+.

Ранее представители компания Disney опровергла информацию о возвращении Рика Мораниса во франшизу. Инсайдеры сообщили, что снимать новую картину будет Джо Джонстон — режиссёр оригинального фильма 1989 года. В новой ленте также снимается Джош Гэд, он сыграет роль сына Уэйна Залински.

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