Лос-Анджелес, США, , 22:24 — REGNUM Харрисон Форд объяснил, почему он решил вновь исполнить роль Хана Соло в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Об этом 12 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Во время выступления на шоу Джимми Киммела актёр сказал, что он прислушался к словам Джей Джей Абрамса, который заявил, что это будет «хорошей идеей». Форд добавил, что режиссёр попросил его сыграть Хана Соло в последний раз.

Издание отмечает, что в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы» фактически исполнилось желание Форда, касающееся смерти Хана Соло. Актёр изначально хотел, чтобы его персонаж был убит ещё в фильме «Возвращение джедая» оригинальной трилогии «Звёздные войны», чтобы картина получила должный эмоциональный накал.

После выхода на экраны этого фильма он заявил, что больше не намерен возвращаться к роли Соло. Однако впоследствии он решил вновь сыграть этого персонажа, когда Джей Джей Абрамс показал ему сценарий «Пробуждения силы».

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: Джим Керри показал, что он всё ещё способен превратиться в Гринча