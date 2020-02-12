Стокгольм, , 21:44 — REGNUM 12 февраля стало известно, что шведский музыкальный лейбл Snafu Records будет использовать новейшие технологии, в частности искусственный интеллект, для поиска исполнителей. Этот молодой лейбл отметился тем, что намерен доверить процесс поиска подписантов нейросетям.

Представители отмечают, что в этой области у робота есть несколько преимуществ перед человеком. Он может работать 24/7 и будет учитывать все, что прописано у него в коде.

По информации российского новостного портала Субкультура, подобный робот успевает прослушивать порядка 150 тысяч треков на различных стриминговых платформах, определяет количество прослушиваний и добавления в плейлисты, а также подсчитывает упоминания исполнителей.

После сортировки данных он предлагает сотрудникам выбрать из небольшого списка подходящих претендентов.