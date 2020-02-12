Лос-Анджелес, США, , 21:41 — REGNUM 12 февраля 2020 года стало известно, что американская кантри-поп певица Тейлор Свифт продала больше копий треков, чем любой другой исполнитель в США за десять лет. По информации компании Nielsen Music, которая занимается сбором данных в области музыкальной индустрии, в общей сложности слушатели приобрели почти 76 миллионов синглов.

Как сообщается, вторую строчку по этому показателю занял Эминем, который за этот же промежуток времени продал примерно 63,5 миллионов копий. Стоит отметить, что Тейлор имеет солидный отрыв от конкурентов.

Таким образом, Тейлор Свифт подтвердила свой статус одного из самых коммерчески успешных исполнителей десятилетия. Напомним, что ранее журнал Forbes, со ссылкой на статистику Nielsen и Pollstar, отмечал, что с середины 2018 года по середину 2019 года доход артистки составил 185 миллионов долларов. Этот показатель сделал ее самой высокооплачиваемой женщиной в музыкальной индустрии.