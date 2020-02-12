Загреб, , 21:37 — REGNUM Американский рок-музыкант и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето собирается провести свой собственный фестиваль. Об этом исполнитель сообщил в своем твиттере.

Само мероприятие называется Mars Island и пройдет на частном острове в Хорватии. Как сообщает агентство InterMedia со ссылкой на издание Croatia Week, музыкант собирается привезти на остров и свою группу.

На острове Обоньан музыкант даст два камерных выступления, также посетителей ожидает «йога среди деревьев, купания и релаксация».

Мероприятие пройдет в конце лета — с 21 по 24 августа 2020 года.