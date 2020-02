Лос-Анджелес, США, , 21:27 — REGNUM Джим Керри показал, что он всё ещё находится «в форме», изобразив во время очередного интервью лицо Гринча. Видео было опубликовано 12 февраля на портале We Got This Covered.

https://twitter.com/CultureCrave/status/1226622427599257600

Актёру с лёгкостью удалось сделать соответствующую гримассу, несмотря на то, что он исполнил роль Гринча около 19 лет назад, когда режиссёр Рон Ховард снимал картину «Гринч — похититель Рождества».

На экраны российских кинотеатров 20 февраля выйдет фильм «Соник в кино», в котором Джим Керри исполнил роль безумного ученого Айво Роботника. Снял картину режиссёр Джефф Фаулер.

