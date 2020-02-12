Лондон, , 20:53 — REGNUM Вышедший в британский прокат 10 января фильм «1917» Сэма Мендеса стал одним из самых кассовых за последнее время, собрав в прокате Соединенного Королевства более 36 миллионов фунтов (46 миллионов долларов).

По сообщению издания Deadline, картина о Первой мировой войне стала самой кассовой в истории компании eOne, обогнав даже фильм «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2». Во многом, популярность «1917» обеспечили призы BAFTA (2 февраля) и несколько «Оскаров» (9 февраля).

Примечательно, что «1917» также является одним из лидеров проката в Австралии, Канаде, Испании, Франции, а также в ФРГ.