Лондон, , 18:26 — REGNUM Полотно современного английского художника Дэвида Хокни «Всплеск» была продана на аукционе Sotheby’s за 29,8 млн долларов. Эстимейт картины был в диапазоне от 20 до 30 миллионов. Ее продал находящийся в розыске (и проживающий в Макао) миллиардер из Гонконга Джозеф Лау: он пытался дать взятку государственному чиновнику.

«Всплеск» был написан в 1966 году. В 2006 году картина была продана за меньшую в восемь раз сумму. Она написана в стиле поп-арт.

Дэвид Хокни — один из самых дорогих современных художников. В 2018 году его картина «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» была продана за $90,3 млн.

Напомним, что до 12 апреля в Санкт-Петербурга на острове Новая Голландия во дворе здания «Бутылка» будет показываться его видеоработа «Уолдгейтский лес, зима, 2010».